Архангельск, 19 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова прибудет в Архангельск с рабочей поездкой в пятницу, 20 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Архангельской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«В рамках однодневной рабочей поездки российский вице-премьер посетит объекты здравоохранения и культуры и встретится с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В программе рабочей поездки также совещание по вопросам социально-экономического развития региона», — сообщили в ведомстве.

Вместе с вице-премьером завтра в Архангельск прибудет Министр культуры РФ Ольга Любимова, она также посетит культурные объекты в Архангельске и Новодвинске.