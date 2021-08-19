Краснодар, 19 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Краснодарском крае от коронавируса вакцинированы уже 1,7 млн человек или 65% от плана по вакцинации, сообщили в пресс-службе администрации региона 19 августа по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

При этом, как отмечалось, в ряде районов — Тбилисском, Новопокровском, Крымском — прививочная кампания ведется недостаточными темпами.

«Главы районов, усильте работу. Мы отвечаем за жизнь и здоровье жителей края. До 1 сентября план вакцинации первым компонентом должен быть выполнен. Вакцины в крае сегодня достаточно. Кроме того, скоро 1 сентября, начнется учебный год. Очень важно, чтобы максимальное количество учителей были привиты», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 августа в регионе подтвержден 63 941 случай заражения коронавирусом. 48 458 пациентов выписано с выздоровлением, 4 833 человека скончались.