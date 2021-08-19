Махачкала, , 17:03 — REGNUM Среди множества проблем Дагестана, копившихся десятилетиями, одна из наиболее серьезных — устаревшая система водоснабжения и очистных сооружений. Она требует решения в приоритетном порядке, так как большая часть жителей лишена качественного водоснабжения и живёт без нормальной канализации. Об этом 19 августа сообщил президенту РФ Владимиру Путину врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи в режиме видеоконференции.

Течь канализации Фото предоставлено родителями воспитанников детского сада

«Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки, с 70-х годов прошлого столетия, практически полностью изношены. Даже в крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения», — цитирует Меликова пресс-служба главы государства.

При этом руководитель Дагестана назвал приоритетным вопросом полную реконструкцию и расширение очистных сооружений города Махачкалы. Меликов попросил президента РФ включить в федеральный бюджет на 2022-й и плановый период 2023—2024 годов дополнительные межбюджетные трансферты для финансирования расходов на решение этих вопросов.