Ярославль, 19 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Деньги, которые Росавтодор выделит для Ярославской области на развитие дорог, будут потрачены на строительство двух улиц в микрорайоне «Сокол» во Фрунзенском районе Ярославля. Об этом сообщает Правительство Ярославской области.

Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Правительство РФ выделит Ярославской области 255 миллионов 800 тысяч рублей на развитие дорог.

19 августа в правительстве региона сообщили о том, что эти деньги потратят на областной центр — построят участки дорог на улицах Дядьковской и Малой Дядьковской.

«Эти дороги необходимы для подъезда к социальным объектам, которые мы строим в активно развивающемся районе города. Нам важно не только приводить в нормативное состояние уже существующие дороги, но и развивать дорожную сеть за счет нового строительства. За помощью в финансировании обратились к Правительству РФ и одновременно начали работы за счет областного бюджета. Федеральные средства позволят в общей сложности построить порядка двух километров новых участков улиц», — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Участки дорог будут вести к двум строящимся детским садам, а также ФОКу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также в микрорайоне активно идёт строительство нового жилья.