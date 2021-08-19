Ставрополь, 19 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Георгиевском округе Ставропольского края столкновение легковой машины с грузовым автомобилем привело к гибели троих человек, сообщает 19 августа пресс-служба региональной прокуратуры.

Imbecillsallad ДТП

Погибли водитель и два пассажира легковой автомашины.

«По предварительной информации, на автодороге Минеральные воды — Георгиевск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового транспортного средства допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель и два пассажира легкого автомобиля погибли на месте происшествия», — указано в сообщении пресс-службы прокуратуры Ставропольского края.

Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. Возбуждено уголовное дело.