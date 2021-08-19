Вашингтон, , 16:58 — REGNUM В США более 40 млн клиентов T-Mobile пострадали от кражи данных, сообщает 19 августа BBC.

Мобильная связь rawpixel

Компания заявила, что была проведена «очень сложная кибератака».

На данный момент руководство T-Mobile «предпринимает немедленные шаги для защиты всех людей, которые могут подвергнуться риску в результате этой кибератаки».

Хорошая новость состоит в том, что преступники похитили только личную информацию, а не финансовою.

Напомним, что в июне американская компания JBS — крупнейший поставщик мяса в мире — приостановила работу некоторых подразделений в связи с кибератакой на их IT-системы.