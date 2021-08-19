Сухум, 19 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Пропавший в ходе прогулки в горах Абхазии Камиль Фаттахов найден живым и доставлен в больницу, сообщает 19 августа пресс-служба республиканского МЧС.

Горы

В результате падения с обрыва юноша получил травмы челюсти, ноги и плеча.

Напомним, 15-летний житель Казани Камиль Фаттахов пропал во время прогулки в районе Хашупсинского каньона.

«Житель Казани Камиль Фаттахов, 2006 года рождения, разыскиваемый спасателями МЧС РА с вечера 18 августа, обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча», — сообщает МЧС Абхазии.

На данный момент юноша находится в Гагрской районной больнице.