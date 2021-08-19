19 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией.

Мирослава Романенко, , 17:16 — REGNUM Жители Крыма не считали себя русскими до воссоединения полуострова с Россией. Об этом 19 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Местные жители всё равно не считали себя русскими, говорили, что они — крымчане», — рассказал он.

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Украинский президент убежден в том, что с 2014 года жители Крыма поняли, что у полуострова есть будущее исключительно в составе Украины, поэтому возвращение украинской власти они воспримут с радостью.

«Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне», — подчеркнул президент Украины.

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Очередное заявление Зеленского относительно российского Крыма обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Запрещённая Украина» и «Наглый». Многие подвергли критике слова украинского лидера.

Крым наш Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Остаётся надеяться на то, что он просто врет. Потому что президент-дебил — совсем уж плохо», — написал Владимир.

«Если вы думаете, что он не знает реального положения вещей, — ошибаетесь. Он умеет пользоваться интернетом. Зеленский просто очень циничный и подлый человек. Но пока он был обычным комиком, это не было так заметно», — добавил Artemidon.

«То, что Россия за 7 лет сделала для Крыма, Зеленский никогда не сделает. Чудак», — отреагировала Nataly O.

«Ребята, прочла все комментарии, и никто, ни один человек не сказал о нём хорошего, доброго слова, представляете, ни один! А нам эти… купленные социологи ездят по ушам и лепят, что у него есть хоть какая-то поддержка людей, у него поддержка двух всем известных олигархов, которые на двоих уже распилили нашу страну, и его воровской шайки во главе ОП. Поэтому, когда в очередной раз, ублюдки, вы будите лепить нам очередную проплаченную лживую социологию о его рейтинге, говорю вам, засуньте её себе в *опу! Подотритесь ею, не светит ему второй срок, даже не пытайтесь!» — пишет Лана.

«Даже при Украине Крым не принимал украинскую власть», — добавила Светлана.

«Шо написали клоуну джентльмены, то и зачитывает. Старается с выражением», — написал Aleksey.

«Ну вот для кого такие заявления? Кто настолько оторван от реальности? Ну разве что журналисты CNN», — добавила Лизанька.

«Вы понимаете? Это недоразумение открыто идёт на конфронтацию с украинским народом. Никакого изменения. Верный курс… Галичанский и нацистский… На всю Украину. Не говорю даже про Крым и Донбасс. Тяжелый случай. Он болен…» — отметила Анжелика И.

«Что режиссёр ему написал, то и талдычит, не вникая в смысл. Привычка», — пишет Ирина Л.

«Не пойдут крымчане обратно. Даже если море заберет полуостров, то они будут в Краснодар бежать», — добавил Андрей.

«Он сумасшедший лицемер. Хоть бы посмотрел по Ютубу, что люди говорят об этом. Вот так, без подтасовок и вырезаний, включают камеру и ходят по Симферополю, не выключая ее. Но ему стыдно ж такое смотреть», — отреагировал figaro.

«Клоун — и на Украине клоун. По мнению Зе, крымчане мечтают, чтобы в Крыму запретили русский язык, снесли памятники советским воинам и назвали площади Севастополя в честь утырков из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — с сарказмом написал Михаил.

«Когда в джунглях нет тигра, царем зверей становится обезьяна», — иносказательно выразилась Татьяна Г.

«Крымчане, видя, что у нас происходит, никогда не вернутся…» — добавила Натали.

Граффити на стене. Евпатория. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Зеленский, по-моему, живёт в своём мире, известном только ему… как же все это печально», — отметила Ольга.

«Вот скажу крамолу. Мне всё равно, чей Крым, но если людям там хорошо, то оставьте их в покое. В Крыму сейчас супер: тепло, светло, весело. Народ везёт бабло. Строятся дороги, инфраструктура, школы, сады… Политика там на одном из последних мест», — пишет Vladimir S.

«Жаль, что эта власть в народ… [боится] выйти. А то бы население показало, до какой степени «любит», — добавила Анжела.

«От украинской власти народ Крыма отказался еще в 2014-м, Зеля, не смеши», — отреагировал Александр.

«В Крыму всё отлично. РФ построила всю инфраструктуру, а про то, как Украина выключила воду и электричество, мы помним», — подытожила Alisa K.

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