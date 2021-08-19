Ершовский район, Саратовская область, 19 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. На территории Ершовского района загорелся заброшенный плодопитомник. Площадь пожара составила 500 га. Информации о возгорании поступила 19 августа в 10:02 (местное время). Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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В настоящее время на объекте наблюдаются три очага активного горения общей площадью 350 кв. метров. Всего пожаром охвачено 2 тыс. кв. метров. Для избежания распространения огня провели опашку минерализованной полосы шириной 24 метра. На территории сгорело единственное строение недействующей пилорамы.

К ликвидации пожара привлечены 64 человека и 17 единиц спецтехники. Опасений по дальнейшему распространению огня нет, так как скорость ветра не превышает 3 м/с. Угрозы возгорания населенных пунктов нет. Ситуация находится под особым контролем, добавил вице-губернатор.

Синоптики с 19 по 21 августа прогнозируют аномально-жаркую погоду в Саратовской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая в национальном парке «Хвалынский» произошел пожар, огнем было охвачено два гектара леса. Ситуацию осложнял сильный ветер.

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