Рабочий посёлок Степное Озеро, Алтайский край, 19 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне, герой России Владимир Шаманов побывал в рабочем поселке Степное Озеро Алтайского края. Интерес к тому, как развивается населенный пункт, связан как с профессиональной деятельностью парламентария, так и с тем, что Шаманов сам является уроженцем Барнаула — административного центра региона. Член высшего совета «Единой России» посетил социальные объекты Степного Озера, высоко оценив уровень государственно-частного партнерства: на протяжении многих лет проблемы, в том числе с инфраструктурой, решаются при активном участии градообразующего предприятия ОАО «Кучуксульфат», единственного в стране производителя природного сульфата натрия. Он также пообещал взять под личный контроль ситуацию вокруг «Кучуксульфата».

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

В частности, Владимир Шаманов осмотрел школу на 560 учащихся, отремонтированную на средства предприятия, детский сад, реконструкция которого, как сообщили на предприятии, обошлась еще в 15 млн рублей, церковь — первую в поселке, на ее строительство было затрачено 30 млн рублей. «Поселок произвел хорошее впечатление, — сказал Шаманов. — Приятно удивила школа, которая завершает подготовку к новому учебном году, спортивные сооружения. Рядом с церковью начали делать зону отдыха. Сама церковь, построенная на средства градообразующего предприятия, конечно, тоже впечатляет». Также депутат отметил, как «эффективно оборудуются объекты по программе «Комфортная городская среда»: детские площадки, спортивные сооружения» и в Степном Озере, и в Благовещенском районе в целом, которому «Кучуксульфат» также оказывает помощь.

Парламентария, по его признанию, особенно поразил тот факт, что на встрече местные жители не говорили о проблемах — «настроение у них оптимистическое, они видят те изменения, которые происходят здесь». Шаманов отметил достаточно высокий уровень развития поселка. Об этом заботятся и «Кучуксульфат», и местные власти — «умение выстроить взаимоотношение с бизнесом, тем более градообразующим, это важнейший вопрос для исполнительной власти». Из 6300 жителей Степного Озера 1250 человек — работники «Кучуксульфата». Средняя зарплата на предприятии, по данным главы Благовещенского района Андрея Гинца, составляет свыше 53 тыс. рублей. Он также рассказал о внушительном социальном пакете каждого сотрудника: «Люди сюда стремятся устроиться, здесь много молодежи, средний возраст — чуть больше 40 лет». Кроме того, по словам Гинца, «Кучуксульфат» является и самым крупным инвестором района, вложившим в модернизацию производства 14 млрд рублей.

При этом глава района отметил, что «Кучуксульфат» не только градообразующее, но и бюджетообразующее предприятие, перечислившее по итогам 2020 года во все уровни бюджета вместе с социальными взносами около 1,6 млрд рублей. «Для Благовещенского района роль этого предприятия огромная», — подчеркнул Андрей Гинц. В доходах бюджета района с 2016 года доля налогов компании составляет 38−41%. Что касается социальной поддержки, то затраты на нее — отдельная статья расходов предприятия. «Большую часть средств завод вкладывает через три благотворительных фонда — районный, заводской и поселковый», — уточнил глава района. Каждый месяц фонды получают от «Кучуксульфата» по 300 тыс. рублей, которые вкладываются как в инфраструктурные проекты и благоустройство, так и — «в помощь конкретным людям». Примерно 90% из 20 млн рублей, затраченных на модернизацию родильного и хирургического отделений ЦРБ в Степном Озере — тоже заводские средства. Предприятие профинансировало капремонт средней школы в поселке и Домов культуры. «Не могу назвать какие-то еще муниципалитеты, где градообразующее предприятие реализовало бы такую обширную социальную программу», — заявил Андрей Гинц.

Помощь, отметил глава района, оказывается регулярно, даже несмотря на события, происходящие вокруг предприятия с 2018 года, которые чиновник назвал «абсурдом». Он уточнил, что последние несколько лет участились проверки деятельности «Кучуксульфата» со стороны надзорных органов различных уровней. «Предприятие выиграло уже более 20 судов, — рассказал Гинц. — Но все эти проблемы сказываются на объеме поступлений в наш бюджет. От этого страдает район». В свою очередь Владимир Шаманов сообщил, что у него есть информация о сложной ситуации вокруг предприятия. «Это недопустимые вещи родом из 1990-х годов. Оказывается, еще есть некоторые желающие за чужой счет наполнить свои карманы», — посетовал депутат, пообещав «держать этот вопрос на личном контроле» и оказывать «соответствующую депутатскую помощь».