Москва, 19 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Около 50 тысяч граждан России воспользовались ипотечными каникулами за два года действия соответствующего закона. Об этом сообщил 19 августа руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

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«Это половина процента, это примерно 50 тысяч граждан», — сказал он в ходе выступления на «Ипотечном марафоне».

Представитель регулятора добавил, что 85% воспользовавшихся ипотечными каникулами смогли восстановить свою платёжеспособность в течение последующих шести месяцев.

Мамута сообщил, что ЦБ ведёт ежеквартальный мониторинг того, как банки реализуют закон об ипотечных каникулах, и от людей поступает «достаточно мало жалоб» на отказы в их предоставлении.

«Это не тысячи, не десятки тысяч, а буквально сотни жалоб за последние полгода», — уточнил он.

Отмечается, что при несоблюдении клиентом всех условий для предоставления кредитных каникул многие банки также предлагают собственные программы реструктуризации задолженности.

Напомним, в России с 31 июля 2019 года действует закон, дающий возможность приостанавливать платежи по ипотечному кредиту на срок до шести месяцев гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Такое право предоставляется в случае, если находящееся в ипотеке жильё является единственным у заёмщика, а сумма кредита не превышает 15 миллионов рублей. При этом размер среднемесячных выплат по кредиту должен составлять более 50% среднемесячного дохода заёмщика.