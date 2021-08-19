Новопавловск, Ставропольский край, 19 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор двум местным жительницам, одна из которых пыталась продать своего ребенка, а другая — купить его. Согласно решению суда, который признал их виновными в покушении на торговлю людьми, мать отправится в колонию общего режима на два года и три месяца, а пособница покупательницы осуждена на три года условно, сообщили 19 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

(сс) Devanath Ребенок

Из подробностей дела известно, что подсудимая женщина, узнав о своей беременности и не планируя воспитывать будущего ребенка, через интернет дала объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей. Нашлась и покупательница.

В феврале 2020 года после появления на свет мальчика в больнице города Новопавловска его биологическая мать предоставила на оформление документы покупательницы. Подмену заметили сотрудники больницы и обратились в правоохранительные органы.

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