Петрозаводск, 19 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Карелии за время пандемии коронавирусной инфекции зарегистрированы 497 случаев заболеваний COVID-19 среди беременных женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 19 августа министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Vk.com/mihailohlopkov Ребёнок в коронавирусном стационаре (цитата со страницы Михаила Охлопкова)

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В одном случае болезнь завершилась летальным исходом.

«В настоящее время продолжают болеть 22 беременных и родильниц. Случаев заболеваний среди новорожденных детей нет», — отметил Охлопков.

По словам министра, в Республиканской инфекционной больнице в настоящее время находятся пять детей с ковидом, их состояние удовлетворительное.

Ранее сегодня на своей странице в соцсети Михаил Охлопков призвал жителей Карелии ответственно отнестись к своему здоровью, не надеяться на везение и привиться от коронавируса.