Москва, , 16:42 — REGNUM Украине пора прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила 19 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Nikita Dezhurny

Такое заявление она сделала после очередной ноты протеста Киева против поездки в Крым главы МИД России Сергея Лаврова, который принял участие в арт-кластере «Таврида».

Мария Захарова пояснила, что украинская нота была оставлена без рассмотрения, так как в ней подвергается сомнению территориальная принадлежность Крыма к России.

Она напомнила, что вопрос воссоединения Крыма с Россией был решен на основании референдума, прошедшего в соответствии с правом народов на самоопределение и позволившего населению Крыма избежать дискриминации после нацистского госпереворота 2014 года на Украине.

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