Прекращайте. МИД России ответил на протесты Украины по поводу Крыма
Москва, 19 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Украине пора прекратить посягательства на территориальную целостность России, заявила 19 августа на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Такое заявление она сделала после очередной ноты протеста Киева против поездки в Крым главы МИД России Сергея Лаврова, который принял участие в арт-кластере «Таврида».
Мария Захарова пояснила, что украинская нота была оставлена без рассмотрения, так как в ней подвергается сомнению территориальная принадлежность Крыма к России.
Она напомнила, что вопрос воссоединения Крыма с Россией был решен на основании референдума, прошедшего в соответствии с правом народов на самоопределение и позволившего населению Крыма избежать дискриминации после нацистского госпереворота 2014 года на Украине.