Липецк, 19 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В администрации Липецкой области 19 августа состоялась традиционная торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, мероприятие прошло в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России» и было приурочено к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Максим Додонов Красная Весна Российский паспорт

Первые документы получили 55 школьников, отличившиеся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Игорь Артамонов подчеркнул, что документ, подтверждающий право называться гражданином России, накладывает и большую ответственность.

«В первую очередь, это ответственность перед страной за то, что вы делали и еще сделаете на благо общества и государства. Своими достижениями вы прославляете Липецкую область. Уверен, вам предстоит приумножить мощь и славу нашей Родины. Пусть этот шаг в новую жизнь принесет вам удачу и возможности для покорения очередных вершин», — сказал Игорь Артамонов юным жителям Липецкой области.

Акция «Мы — граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к паспорту, а также на поощрение школьников, добившихся значительных успехов на региональном, всероссийском и международном уровнях. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Его организаторами выступают Липецкая областная общественная организация «Российский союз молодежи»; управление молодежной политики; региональное отделение Российского движения школьников; управление информационной политики Липецкой области и управление по вопросам миграции УМВД России по региону.