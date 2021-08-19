Симферополь, 19 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Прибытие нескольких авиарейсов в аэропорт «Симферополь» задержаны из-за непогоды 19 августа, два рейса отправлены на запасные аэродромы.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«В аэропорту Симферополь из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов. Командиры двух самолётов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе», — сообщили «Крыминформу» в аэропорту.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на прилет 19 августа уже задержано около полутора десятков рейсов, на вылет — примерно столько же.

Добавим, на территории Крыма действует штормовое предупреждение. Сильный ливень накрыл днём 19 августа Симферополь.