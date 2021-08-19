Владикавказ, 19 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Северной Осетии проходят лечение в ковидных госпиталях 1025 человек, у 580 из которых подтвержден диагноз COVID-19. За прошедшие сутки были госпитализированы еще 87 пациентов, выписаны 66 человек, сообщили 19 августа в региональном минздраве.

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За последний день в РСО-Алании были подтверждены тесты на коронавирус у 72 человек. Всего за все время пандемии в регионе стали носителями опасной инфекции 20 093 жителя. Из них сумели преодолеть болезнь19 190 человек, в том числе 38 человек сняты с учета за прошедший день.

Не удалось спасти 362 пациента, сообщили в санитарном ведомстве, однако, по данным федерального оперативного штаба, число умерших составляет всего 327 человек.