Пермь, 19 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В результате взрыва газа недалеко от Надыма на территории Ямало-Ненецкого автономного округа погибли трое пермских вахтовиков. Об этом сообщила госинспекция труда в Пермском крае.

Смерть

В ведомстве отметили, что в настоящее время Государственная инспекция труда в ЯНАО проводит расследование несчастного случая. По результатам надзорных мероприятий государственная инспекция труда в Пермском крае организовала внеплановую проверку соблюдения требований охраны труда.

Напомним, смертельный несчастный случай произошёл на территории нефтяной перекачивающей станции 17 августа. Рабочие компании «Яргео» находились внутри резервуара, когда в емкости прогремел взрыв газа. Пострадали пять человек. Из них трое скончались в больнице. Возбуждено уголовное дело.