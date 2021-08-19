Ярославль, 19 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Ярославле не смогли продать памятник архитектуры «Дом Дунаева» 1886 года постройки на проспекте Октября (бывший дом культуры табачной фабрики). На аукцион никто не заявился. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Дом Дунаева

Дом находится в собственности у региональных властей, здание давно не используется и уже какое-то время огорожено забором. На торги его выставили в июле 2021 года. Приобрести дом вместе с земельным участком общей площадью в 1,5 тысячи квадратных метров предлагали купить за 54 миллиона 278 тысяч рублей.

Несмотря на то, что приём заявок продолжался больше месяца, в итоге на аукцион никто не заявился. Теперь «Дом Дунаева», скорее всего, вновь выставят на торги, но уже за меньшую сумму.