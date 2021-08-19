Москва, 19 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Программы не помогут ни одной из тех российских партий, которые будут бороться за голоса избирателей на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 августа заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«Насколько на ситуацию повлияет оружие последней надежды КПРФ — они поставили вопрос о пенсионной реформе. Есть такой засадный полк. Добавит он процентов КПРФ или нет? И сам факт таких инициатив доказывает, что избирательная кампания уже началась всерьез, — сказал Журавлев. — Хотя до этого мне казалось, что она не начнется никогда. Потому что она идет не просто тихо, а как-то незаметно. Ничего нет — тишина. И результатом этого будет то, что явка будет небольшая. Я думаю, что 40% — это «потолок». А может быть и меньше. И программы тут не помогут никому. Потому что народ у нас программ не читает. Он так начитался советских документов, что ничего не хочет читать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что на предстоящих выборах в Государственную думу явка будет точно выше 40%.