Кисловодск, Ставропольский край, 19 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. На Ставрополье доведено до суда уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его фигурантом является бывший начальник отдела дознания в полиции города Кисловодска. Его уличили в незаконном распределении премии между сотрудниками отдела, сообщили 19 августа в пресс-службе СКР по региону.

Антон Привальский ИА Красная Весна Полиция

Из подробностей дела известно, что дважды — в июне и декабре 2020 года — экс-начальник отдела дознания поощрил денежными премиями шестерых сотрудников своего подразделения. По получении ими денег подсудимый велел сдать ему все денежные средства и перераспределил всю сумму между сотрудниками отдела по своему усмотрению.

Среди оказавшихся премированными были и полицейские, не имевшие на тот момент права на поощрение, так как у них имелись дисциплинарные взыскания.

Общая сумма средств, которыми незаконно распорядился экс-начальник отдела, составила свыше 250 тыс. рублей. О нарушении узнали сотрудники регионального управления ФСБ, было возбуждено уголовное дело, которое передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

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