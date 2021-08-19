Челябинск, 19 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Челябинской области за шесть месяцев 2021 года почти удвоилось число эскроу-счетов. Об этом сообщили журналистам в региональном правительстве.

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К 1 июля общее их количество превысило 7 тыс. За январь-июнь банки и строительные компании заключили 37 кредитных договоров, общая сумма которых достигает почти 11 млрд рублей.

На 1 июля в регионе раскрыли 3 тыс. эскроу-счетов на общую сумму 5 млрд рублей. Сейчас на разных счетах лежат более 14 млрд рублей.