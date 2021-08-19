Москва, 19 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Ряд конкурсов следующих Армейских международных игр (АрМИ) будут проведены в Арктике. Такое заявление, по сообщению пресс-службы Минобороны РФ, сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Mil.ru АрМИ

«Места конкурсов АрМИ следующего года планируем обсудить с представителями заинтересованных оборонных ведомств в ходе предстоящих состязаний. При этом рассмотрим проведение отдельных конкурсов в Арктическом регионе. Год от года отмечается динамичный, поступательный рост интереса к Армейским играм как в России, так и за рубежом. Это подтверждается увеличением почти в два раза в сравнении с прошлым годом количества заявленных команд. Соответственно, ожидаем и роста конкурентной борьбы. В этом году география стран- соорганизаторов в сравнении с АрМИ-2020 выросла более чем вдвое. Соревнования пройдут в одиннадцати государствах. Впервые состязания состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии. Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд превышает семь тысяч человек, задействованы более 1 100 единиц вооружения и военной техники», — сказал Герасимов.

Он сообщил, что всего в этом году в программу игр включены 34 конкурса, в том числе три новых. Кроме того, в этом году впервые в играх примут участие представители вооруженных сил из шести стран — Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и КоролевстваЭсватини.

Ранее сообщалось, что международные армейские игры пройдут с 22 августа по 4 сентября и завершатся торжественной церемонией награждения.