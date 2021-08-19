Казань, 19 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Пожилая жительница Казани, поверив мошеннику, лишилась крупной денежной суммы, сообщает 19 августа городское управление МВД России.

Pixabay.com Деньги

Пенсионерка 17 августа обратилась в заявлением в полицию и рассказала, что в ночью ей позвонил незнакомец. Мужчина поведал о смертельном дорожно-транспортном происшествии и для решения вопроса без возбуждения уголовного дела необходимо заплатить деньги. Женщина поверила, так как голос звонившего похож на голос ее сына. Через некоторое время в дверь пенсионерки постучал мужчина, которому обеспокоенная мать передала сверток с деньгами в сумме 740 тыс. рублей. Спустя время женщине стало известно, что с сыном все в порядке и в ДТП он не попадал. После этого она обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен человек, который приходил за деньгами. Им оказался 60-летний водитель такси. На допросе он пояснил, что ночью ему поступил заказ и по пути в назначенное место позвонил незнакомец и сказал, что такси вызвал он. Звонивший попросил забрать наличность у его мамы, так как ему срочно нужны деньги в связи с возгоранием его грузового автомобиля. Таксист все выполнил и перевел полученные от пожилой женщины деньги через банкомат на продиктованные номера.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, с целью предотвращения оформления кредита 11 жителей Татарии за три дня перечислили мошенникам более 8 млн рублей.

Читайте также: В Татарии группу железнодорожников подозревают в мошенничестве

Читайте также: Пенсионерка из Татарии лишилась денег под предлогом снятия порчи