Москва, , 16:18 — REGNUM На предстоящих выборах в Государственную думу явка будет точно выше 40%. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил политолог Александр Асафов, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Политолог Александр Асафов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM Василий Иванов © ИА REGNUM

«Что касается цифр по явке. Я считаю, что она будет точно выше 40%. О «потолке» можно спорить. В ряде регионов она может перейти и за 50%. Что касается перспектив различных оппозиционных инструментов мобилизации, то я не согласен с тем, что они ушли из новостной повестки. Но итог переоценен. Сами менеджеры «Умного голосования», которым не нужно никакое лицо, они сами на стадии формирования ожиданий совершили массу ошибок, — сказал политолог. — Мы не учитываем, что у нас достаточно серьезный процент (в разных регионах) колеблющихся. Кого эти колеблющиеся смогут привести, в чью корзину эту колеблющиеся упадут, а это достаточно серьезные цифры, — вот тут сохраняется интрига. Я не уверен, что их отмобилизует «Умное голосование», я не уверен в том, что это сможет сделать «Яблоко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, появился прогноз о том, что в РФ на выборах в Государственную думу может быть достигнута явка в 45%.

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