Кравцов напомнил о добровольности вакцинации от COVID-19
Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 является общим гражданским долгом всех жителей России. Об этом в ходе выступления по видеосвязи в рамках августовского педсовета в Ростове-на-Дону заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Сергей Кравцов
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«Считаю прививки нашим общим гражданским социальным долгом», — сказал Кравцов.
Он напомнил, что процедура вакцинации от COVID-19 остаётся добровольной, но призвал педагогов подумать не только о себе, но и о лицах, с которыми школьные учителя контактируют каждый день.