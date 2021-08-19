Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 является общим гражданским долгом всех жителей России. Об этом в ходе выступления по видеосвязи в рамках августовского педсовета в Ростове-на-Дону заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

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«Считаю прививки нашим общим гражданским социальным долгом», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что процедура вакцинации от COVID-19 остаётся добровольной, но призвал педагогов подумать не только о себе, но и о лицах, с которыми школьные учителя контактируют каждый день.