Джакарта, 19 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Площадь пожаров в провинции Джамби в Индонезии в январе-августе 2021 года достигла 172,9 га, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

До середины августа 2021 года в регионе провинции Джамби пожар охватил около 40 га земли. В июле 2021 года в провинции горели 133 га земли.

Тушение наземных и лесных пожаров осуществлялось ночью. В Джамби обещают провести расследование из-за пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, различные стороны в Сингапуре обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Индонезии.