В Индонезии площадь лесных пожаров достигла 172 га
Джакарта, 19 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Площадь пожаров в провинции Джамби в Индонезии в январе-августе 2021 года достигла 172,9 га, сообщает Antara.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лесной пожар
До середины августа 2021 года в регионе провинции Джамби пожар охватил около 40 га земли. В июле 2021 года в провинции горели 133 га земли.
Тушение наземных и лесных пожаров осуществлялось ночью. В Джамби обещают провести расследование из-за пожаров.
Как сообщало ИА REGNUM, различные стороны в Сингапуре обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Индонезии.