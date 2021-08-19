Москва, , 16:03 — REGNUM Законопроект о запрете въезда в Россию русофобам и тем, кто оскорбляет историческую память народа — более чем своевременная мера, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Петр Толстой Duma.gov.ru

«Хватит терпеть выходки тех, кто, работая в России, позволяет себе поливать ее грязью. Хватит закрывать глаза на притеснения русских за рубежом. Хватит посыпать голову пеплом и пытаться сглаживать углы», — отметил Толстой в Телеграм-канале.

Реализация принципа «русофобам и нацистам — не место в России» заложит новый вектор развития политики страны как на пространстве ближнего зарубежья, так и на дальних рубежах, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламентарии от «Единой России» разработали законопроект, запрещающий въезд в РФ русофобам.

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