Варшава, , 16:03 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил на своей странице в Twitter, что по состоянию на 19 августа в Афганистане не осталось граждан этой республики.

«Последние двое польских граждан только что вылетели из Кабула в Узбекистан, надеюсь, что в ближайшие часы они будут в нашей стране. На данный момент в Афганистане больше нет польских граждан, которые подлежат эвакуации. Все эвакуированы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша направила гуманитарные самолеты в Афганистан для эвакуации своих граждан, а также тех, кто сотрудничал с ними в сфере бизнеса и дипломатии. Первым польским самолетом, отправленным в Кабул, было эвакуировано в Узбекистан около 50 человек. 18 августа Польша направила туда второй самолет, который с эвакуированными людьми 19 августа вылетел в Узбекистан.