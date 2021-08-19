Варшава, , 15:57 — REGNUM Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая со скандалом покинула Олимпиаду в Токио, отказавшись возвращаться в Минск и попросив политическое убежище в Польше, намерена получить гражданство Польши. Об этом она заявила в интервью для РБК.

По её словам, она не планировала менять гражданство, но вынуждена была сделать это из-за сложной ситуации, в которой оказалась. Спортсменка добавила, что Белоруссия останется её домом, и она намерена туда вернуться, если будет уверена в своей безопасности.

При этом Тимановская отметила, что польское гражданство позволит ей участвовать в международных спортивных мероприятиях за сборную Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимановская получила спортивную стипендию и индивидуальную поддержку со стороны Польской легкоатлетической ассоциации. Она уже начала выступать за польский легкоатлетический клуб Orlen Sports Team.

Напомним, во время Олимпиады в Токио Кристина Тимановская раскритиковала руководство белорусского олимпийского комитета из-за организационных недоработок. Её из-за этого отстранили от участия в соревнованиях в Токио. Спортсменку отвезли в аэропорт, чтобы она направлялась на Родину. Однако там Кристина Тимановская обратилась в японскую полицию, заявив, что опасается за свою безопасность. Позже спортсменка была принята в посольстве Польши, где получила гуманитарную визу.