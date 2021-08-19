Издана книга про трудовые подвиги костромичей в военные годы
Кострома, 19 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Костроме вышла книга «Летопись народного подвига. Костромской край в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщает пресс-служба Костромской областной думы.
В книге рассказывается о трудовом героизме костромичей, проявленном в военные годы. Издание содержит документы из колхозов, учебных заведений, предприятий, выдержки из газет, уникальные переписки и статистические данные.
Книгу написали сотрудники двух государственных архивов региона. Тираж издания — 500 экземпляров. Часть из них подарили ветеранам, остальные книги будут переданы в районные и школьные библиотеки.
Справка: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» награждены более 70,6 тысяч жителей Костромской области, 400 из них проживают в Костроме.