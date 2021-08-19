Кострома, 19 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Костроме вышла книга «Летопись народного подвига. Костромской край в годы Великой Отечественной войны». Об этом сообщает пресс-служба Костромской областной думы.

Костромская областная дума Книга

В книге рассказывается о трудовом героизме костромичей, проявленном в военные годы. Издание содержит документы из колхозов, учебных заведений, предприятий, выдержки из газет, уникальные переписки и статистические данные.

«Многие вещи в этой книге меня поразили и, что называется, «зацепили». Вот документ от руководителя группы костромичей в полторы тысячи человек, которые выбыли в Ленинградскую область, чтобы копать противотанковые рвы. 80% женщин уехали в конце августа в платьишках, в тапочках, месяц там были, недоедали, болели, работали под дождем. Это огромный подвиг. Уникальные собраны факты. Есть переписка со Сталиным, где он благодарит жителей Солигалича за деньги, которые они собрали в фонд обороны. Вот она живая история», — сказал на презентации издания председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

Книгу написали сотрудники двух государственных архивов региона. Тираж издания — 500 экземпляров. Часть из них подарили ветеранам, остальные книги будут переданы в районные и школьные библиотеки.