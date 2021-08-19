Волгоград, 19 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Реализовать «сталинский план» по созданию государственных защитных лесополос в России предложил 19 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Воспроизводство лесов поможет защитить населённые пункты от засух и песчаных бурь, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Oblkompriroda.volgograd.ru Саженец сосны

В Волгограде прошло совещание по развития лесного хозяйства с участием главы Рослесхоза Ивана Советникова, председателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. Объём лесных массивов в регионе с учётом государственных лесозащитных полос составляет 4,2% на фоне 46,6% среднероссийских. При этом баланс выбытия и воспроизводства лесов находится на уровне 107%, ежегодно увеличиваются темпы работ по высадке деревьев: так, в 2021 году общая площадь насаждений составит 1,5 тысячи гектаров, к 2023 году эта площадь увеличиться до 1,7 тысячи га. В лесовосстановлении задействованы 12 волгоградских питомников.

«Учитывая невысокую лесистость региона, леса прежде всего выполняют защитную функцию, предотвращая засухи, эрозию почв, защищая населённые пункты от песчаных бурь. В том числе высокая нагрузка ложится на государственные защитные лесополосы. Предлагаю вернуться к полномасштабной реализации так называемого «сталинского плана» по созданию государственных защитных лесополос на территории Российской Федерации, в том числе и в Волгоградской области, что позволит в значительной степени защитить людей, проживающих на территориях со сложными погодно-климатическими условиями. Мы готовы реализовать на своей территории такой пилотный проект. Для этого у нас уже есть опыт реализации масштабных проектов экологической направленности, необходимые кадровые и научные ресурсы», — сказал губернатор.

«Сталинский план», разработанный в 1948 году представителями ведущих НИИ Советского Союза, предполагал создание восьми крупных лесных полос, пять из которых должны были находиться на территории тогда ещё Сталинградской области. Из планируемых 380 тысяч га в регионе высадить только 21 тысячу га лесополос, а в 1953 году выполнение плана было свёрнуто.