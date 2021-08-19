Москва, 19 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до +17 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

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По его словам, следующая неделя ознаменуется первым «звоночком» от грядущей осени — в атмосфере сформируется северной поток, из-за чего столица России окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на три градуса ниже многолетней нормы.

«Так, в понедельник (23 августа) под утро посвежеет до +10…+12, после полудня около +20, во вторник (24 августа) +9…+11, днем всего +16…+18, а в среду (25 августа) столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода — ночью +6…+8, в дневные часы уже не выше +15…+17», — написал Тишковец в Facebook.

По его словам, лето уйдет «по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в четверг, 19 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза.

В пятницу, 21 августа, днём в столице ожидается +24…+26 °C, по области +22…+27 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +11…+16 °C, местами небольшой дождь.