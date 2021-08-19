Москва, 19 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Российскую экономику можно назвать рыночной лишь с очень большой натяжкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пресс-служба администрации Губкина Награда Фонда развития моногородов

«Мало того, что конкурентная среда в ней не соответствует требованиям времени и стандартам современной и прозрачной экономики, а инвестиционная привлекательность крайне невысока, значительное бремя на сегодняшние реалии накладывает наследие прошлого.

Когда в угоду плановой экономике строились моногорода, жизнь в которых практически полностью зависела от функционирования единственного градообразующего предприятия. И любые проблемы у такого предприятия немедленно ставили под угрозу благосостояние всего города, если не региона.

В итоге полностью избавиться от старой структуры экономики быстро не удается — значительная часть отечественных семей проживает в городах и населенных пунктах, где с работой туго, единственное предприятие убыточно, уехать жить в другое место не позволяют финансовые и иные проблемы и т. д.

И на этом фоне немалая часть российских граждан вынуждена уезжать на временные заработки в другие города и регионы, чтобы как-то прокормить свою семью. Действительно, практически каждое шестое отечественное промышленное предприятие неконкурентоспособно.

Оно не генерирует прибыль, не может индексировать зарплаты своим сотрудникам, лишено возможности хоть как-то развиваться. Но и закрыть такие предприятия не представляется возможным: сотни тысяч людей окажутся вообще без работы — ведь найти альтернативу в таком моногороде практически невозможно.

Вот и приходится государству или профильным мегакорпорациям тянуть на своем балансе убыточные предприятия, ухудшая в итоге общие показатели развития экономики и делая перспективы ускоренного развития весьма призрачными», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что в России доля компаний обрабатывающей промышленности, которые можно отнести к категории «зомби», составляет около 15%.

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