Сеул, 19 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Фильм южнокорейского режиссёра Рю Сын Вана «Побег из Могадишо» покажут в кинотеатрах 50 стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Lotte Entertainment.

Tobias Wrzal Кино

По их словам, южнокорейская лента выйдет на экраны ряда стран, включая США, Германию, Бельгию, Нидерланды, Марокко и Японию.

Точные даты премьерных показов пока неизвестны из-за эпидемиологической ситуации.

Однако, премьера фильма в США состоялась 6 августа в рамках Нью-Йорского фестиваля азиатского кино.

В Южной Корее фильм вышел на экраны в разгар Олимпийских игр в Токио и уже на 7-й день показа стал самым кассовым фильмом года, который посмотрели более одного миллиона человек.

Фильм «Побег из Могадишо» основан на реальных событиях, произошедших в Сомали в 90-х годах. Картина повествует о сотрудниках посольства КНДР, совершивших побег и ищущих защиты у посольства Южной Кореи.