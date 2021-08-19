Москва, 19 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Число отказов в регистрации кандидатов на выборы различных уровней, которые намечены на 17−19 сентября 2021 года в России сократилось по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Об этом 19 августа заявила исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Bfmsamara.ru Выборы

«Явно прослеживается тенденция к уменьшению количества отказов в регистрации в регионах», — сказала эксперт.

По её словам, доля отказов в регистрации кандидатов в зависимости от региона страны как правило варьирует в диапазоне от 2−4% до 8−9%. Причем количество отказов зависит в первую очередь от действий самих партий и кандидатов и того, насколько внимательно они подходят к этой работе, считает Линдигрин.

«Возможно, кто-то переоценил свои силы, понадеялся на авось», — сказала она.