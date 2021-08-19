Челябинск, 19 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Челябинске 19 августа торжественно открыли ежегодную областную агропромышленную выставку «Агро-2021». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сельское хозяйство

Экспозиция находится на площадке Ледовой арены «Трактор» и будет работать с 19 по 21 августа. С приветствием к гостям и участникам обратился губернатор области Алексей Текслер. Он выразил надежду на хороший урожай овощей и пообещал и далее поддерживать аграриев.

«Я прошу минсельхоз области учесть проблематику, которую внесла засуха, и оказать необходимую помощь», — заявил глава региона.

Всего в выставке участвуют более 150 предприятий региона. В пресс=-службе областного правительства отмечают, что она проводится с учётом ковид-ограничений.