Степанакерт, 19 августа, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян обвинил Баку в уничтожении памятников армянской культуры на территориях, заняты в ходе боёв в Нагорном Карабахе. Это заявление глава МИД сделал, комментируя агентству Armenia News сообщения из Азербайджана о начале реставрации Шушинской крепости.

Artsakhpress.am Шуши

«Мы стали свидетелями очередной попытки фальсификаций и культурного геноцида. Нельзя исключать, что в качестве «свидетельства» происхождения крепости на её стенах «отреставрируют» надпись «Азербайджан», хотя сам Азербайджан появился гораздо позже», — сказал Бабаян.

Он добавил, что за городом Шуши смотрят международные организации, и там азербайджанцы не могут свободно разрушать памятники армянской культуры, но на отдалённых территориях «открыто проводится политика полной ликвидации армянского наследия».

Стоит отметить, что армянская и азербайджанская стороны оспаривают то, кем был основан город Шуши. Историки расходятся также в дате основания Шушинской крепости.