Москва, 19 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Сезонная дефляция — явление, характерное практически для каждого года в отечественной экономике. Впрочем, как и во многих других экономиках мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

josep salvia i boté Инфляция

«Поступление на прилавки овощей и фруктов свежего урожая всегда приводит к снижению цен на продукты питания на какое-то время. Более того, в 2021 году в России очередной высокий урожай зерновых культур и очень высокий урожай подсолнечника.

Печально лишь, что в силу влияния ряда причин продолжительность сезонного падения цен стала совсем небольшой (напомню, что в 2020 году осенью и вовсе не было зафиксировано падение цен на продукты питания — инфляция тогда лишь замелила свой рост).

Однако следует отметить, что не только продуктами питания определяется стоимость потребительской корзины рядового жителя России.

Особенно, если речь идет не о сводках Росстата, подсчитывающего стоимость корзины по очень узкому и весьма странному списку (к примеру, из корзины только недавно были исключены кнопочные телефоны, меховые шапки и ковры, зато включены онлайн-кинотеатры, каршеринг и медицинские маски.

При этом в нынешней потребительской корзине гражданина РФ продолжают оставаться туристические поездки в Турцию, Грецию, ОАЭ, Испанию и на Таиланд), а по фактическим потребностям наших сограждан, которые сильно отличаются от взглядов Росстата.

За счет роста цен на непродуктовые товары и услуги (включая топливо, ЖКХ, транспорт и т.д.) официально рассчитываемая Росстатом инфляция сейчас продолжает оставаться на уровне 6,46% (месяцем ранее было 6,5%).

А фактический рост цен, судя по опросам населения, примерно вдвое выше — порядка 12−13% (в июльском опросе этот показатель был еще хуже — население оценивало годовую инфляцию в 16,5%).

В целом же рост цен отмечен не только в России. Мировые цены отслеживает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), которая ежемесячно рассчитывает индекс цен на корзину продовольственных товаров, куда входит зерно, мясо, молоко, растительное масло, крупы, кофе и другое продовольствие.

Индекс FAO непрерывно рос с мая 2020 года, только в июне 2021 года он начал постепенно понижаться, но все равно цены еще на 34% выше, чем год назад.

В результате потребительские цены очень быстро растут и в других государствах: США годовой показатель поднялся до максимального уровня с июля 2008 года и составил 5,39%.

Быстрее привычного растет индекс потребительских цен в Великобритании — в июне он составил 2,5% год. Для российские граждан дорожающее продовольствие — более чувствительный фактор, чем, например, для европейцев.

Это связано с тем, что большинство отечественных семей тратят на еду более 40% семейного бюджета, и для нас дорожающее продовольствие — куда более тяжелый удар, чем для большинства граждан высокоразвитых стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат третий раз в 2021 оду зафиксировал недельную дефляцию в России — на уровне одной сотой процента. Цены на плодоовощную продукцию снизились с 10 по 16 августа на 2%.

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