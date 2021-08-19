Элиста, 19 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Прокуратура Республики Калмыкии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту смертельной аварии на трассе Р-216 Астрахань — Элиста. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось утром 19 августа в районе села Вознесеновка Целинного района. Водитель Nissan Almera во время обгона лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком КамАЗ. Водитель иномарки и четыре пассажира, в том числе трое детей, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Надзорное ведомство проведёт проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.