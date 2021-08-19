Вашингтон, 19 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Американское тюнинг-ателье Lingenfelter Performance Engineering представило юбилейную версию Chevrolet Corvette в честь участия модели в гонках на выносливость в Ле-Мане в 1960 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Lingenfelter Lingenfelter Cunningham 60th Anniversary Corvette

Юбилейная серия получила название Lingenfelter Cunningham 60th Anniversary Corvette. Модель получила экстерьер, как у модели C1 'Vettes 1960 года, которая участвовала в гонке на выносливость.

Тюнеры модернизировали мотор C8, добавив ему мощности. В результате производительность двигателя выросла до 600 л. с.

Тираж модели составит всего 60 экземпляров. Их стоимость будет составлять от 159 995 долларов (11 852 990 рублей).

Ранее компания Lingenfelter Performance Engineering увеличила мощность вседорожника Chevrolet Colorado ZR2 с 308 л. с. до 416 л. с.

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