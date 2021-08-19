Москва, , 15:39 — REGNUM Подготовлен законопроект, запрещающий въезд в Россию русофобам. Документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве, отметил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Русофобия Mirtesen.ru

Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований.

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов», — рассказал журналистам Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что «для русофобов и нацистских последователей двери в страну должны быть плотно закрыты».

«Впрочем, запрет на въезд — не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами», — сказал депутат.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»: в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД России, как уполномоченный орган, полностью поддерживает предложенную депутатами концепцию, отметил Александр Хинштейн.

«Подобные меры — вполне распространенная практика. С политической точки зрения это разумно, потому что мы показали, что никому ничего не спустим. Сами списки «невъездных» создаются во всех странах мира. Соответствующие органы составляют их и передают в погранслужбу. Списки могут составляться на основании мониторинга соцсетей, опубликованных статей, отдельных высказываний, но эти решения всегда принимаются спецслужбами, а не парламентом и не правительством», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.