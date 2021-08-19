19 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот.

Оксана Переможенко, , 16:50 — REGNUM Украина планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот, заявил 19 августа президент Украины Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, задача флота — разблокирование Черноморского региона, который якобы оказался «заблокирован» после воссоединения Крыма с Россией.

Остров Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Зеленского обсудили читатели телеграм-канала OneNews Украина, а также читатели издания «Шарий.net» (социальные сети Facebook и «ВКонтакте»). Многие задались вопросом об источниках финансирования строительства флота. В целом люди усомнились в том, что к 2035 году нынешняя Украина построит военно-морской флот.

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«Будем на галерах пахать, теперь уже в буквальном смысле слова», — иронизирует Dmitriy.

«А деньги откуда? Новый налог введут на создание ВМФ?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Lota.

«А Украина будет существовать ещё к тому времени?» — поинтересовался Денис.

«На чайках (беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI—XVII века. — О. П.) будем по Черному морю ходить», — шутит Vsevolod K.

«Пляжные катамараны снабдят минометами «Ольха» и противокорабельной ракетой «Нептун». И будет новый москитный флот», — не без иронии добавил один из читателей.

«Они что, старым морским буксирам орудия приделают?» — спросил Георгий И.

«Именно! А в 36-м уже база на Луне будет», — смеется «Атикин Шев 1840».

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это всё пустая болтовня… До 2035 года пол-Украины вымрет… А пол-Украины уедет из страны», — пишет Sylvie.

«А чего не брехать? В 2035 году оно будет далеко от власти на Украине, а возможно, и далеко от Украины… А сколько сейчас на Украине работающих судостроительных заводов?» — поинтересовался Валерий Р.

«А можно хотя бы сначала сделать так, чтобы не отключали горячую воду на месяц, а потом флот», — написал Алексей Ч.

«А Николаевский судостроительный зачем разгромил вместо реконструкции? Там ведь и кадры десятилетиями формировались, город корабелов», — поинтересовалась Elena S.

«С немыслимыми долгами — да-да, флот из надувных лодок», — отреагировал Vadim B.

«Вове забыли рассказать, что в Николаеве последние лет 200 строили корабли. Поэтому он и закупает их в той же Англии», — отметил Александр К.

«Это на разбитом заводе Мариуполя строить будем?!» — спросила Нина С.

«Это значит, всё море будет в надувных лодках? Наверное, красиво будет, а посередине флаг за пару миллионов долларов», — иронизирует Виктория К.

«Иногда после его слов начинаешь сомневаться о его вменяемости», — пишет Юрий К.

«Эпоху бедности он уже «победил». Зе до предвыборной агитации ещё рано. Не верю», — добавил Таури П.

Кресло Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Построить или скупить всё старье у партнёров?» — задался вопросом Владимир Б.

«Ты страну… реанимируй, а не флот строй. Наполеон», — отреагировал Максим М.

«А у него нет такой задачи. У него задача заполнять пустоту президентского кресла. А даже если бы и была… При всём желании он не сможет этого сделать», — ответил Максиму М. Alex E.

«Нищая страна не способна построить флот. Украина — это даже не страна, а мятежная провинция. А мятеж не может созидать, он может только разрушать. Шансов на постройку флота у Украины нет», — написал Alex E.

«Чего уж мелочиться — космодром и полеты на Марс. Там построить город Нью-Киев и колонизировать Марс…» — подытожил Владислав И.

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