Берлин, , 15:38 — REGNUM Власти Германии рассказали примерную программу визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Так, по словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, Меркель переговорит с президентом России Владимиром Путиным.

Также состоится пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Он уточнил, что Меркель и Путин обсудят международную повестку, в том числе ситуацию в Афганистане, Белоруссии и войну в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркельможет еще раз посетить Москву и встретиться с президентом РоссииВладимиром Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из ГерманииАлександр Рарв эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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