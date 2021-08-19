Правительство ФРГ рассказало о предстоящем визите Меркель в Москву
Берлин, 19 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Власти Германии рассказали примерную программу визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа.
Так, по словам официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, Меркель переговорит с президентом России Владимиром Путиным.
Также состоится пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Он уточнил, что Меркель и Путин обсудят международную повестку, в том числе ситуацию в Афганистане, Белоруссии и войну в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, Ангела Меркельможет еще раз посетить Москву и встретиться с президентом РоссииВладимиром Путиным до того, как покинет пост канцлера Германии. Такую возможность не исключил политолог из ГерманииАлександр Рарв эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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