Москва, 19 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В РФ на выборах в Государственную думу может быть достигнута явка в 45%. Об этом 19 августа, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, выступая в рамках заседания экспертного клуба «Регион», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

«К вопросу о явке. Я думаю, что цель явки в 45% представляется в принципе достижимой. За счет трехдневного голосования. Мы оцениваем явку без учета фактора сверхважности каких-то показателей явки для федеральной власти, — сказал Орлов. — Вероятность организации системного протестного голосования на федеральном уровне практически отсутствует. И по «умному голосованию» нет лица — по понятным причинам. Сам проект имеет очень ограниченную эффективность. Напряженность будет возрастать по мере приближения к дате голосования. И риски финальной протестной мобилизации, тем не менее, сохраняются. Очевидными полюсами притяжения протестной мобилизации будут КПРФ и «Справедливая Россия».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орлов рассказал, какая партия займет второе место на выборах в Государственную думу.