Казань, 19 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над санкт-петербургским СКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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В составе «Динамо» шайбы забросили Михаил Науменков, Данил Алалыкин, Михаил Воробьёв и Алексей Пустозёров. У «Авангарда» отличился Иван Морозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское «Динамо» победило омский «Авангард» со счётом 5:1.

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