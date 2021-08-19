Воронеж, 19 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Воронеже многодетный отец, участник боевых действий вместе с семьёй ютится в 40-метровой квартире в разрушающемся доме. Мужчина записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой, а также к правительству РФ, губернатору Воронежской области, администрации Воронежа. Обращение отца восьми детей поступило в Совет отцов Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета отцов Воронежской области Андрей Згонников. Как уточнил Згонников, автор обращения — ветеран, участник боевых действий в составе спецподразделения, в том числе в Чечне.

Onf.ru Многодетные семьи

«Я, Ефремов Алексей Валериевич, отец восьмерых малолетних детей, старшему 11, младшему 1,5 г. Проживаем по адресу Ленинский проспект 23−3. В квартире 41 квадратный метр общей площади. Дом должны были снести в 2003 году, но по неизвестным мне причинам он стоит. Дом в плачевном состоянии и разрушается, но никому до этого дела нет. У меня есть бумаги, подтверждающие мои слова о сносе дома. Стоим в двух очередях на улучшение жилищных условий больше пяти лет. По одной, если повезёт, получим через 40 лет, по второй через 170 лет», — утверждает автор обращения.

По словам Алексея Ефремова, он ранее обращался и в мэрию, и в администрацию президента, к известным политикам и в СМИ, однако безрезультатно.

«Никому мы, получается, в этой стране не нужны, а только говорят о патриотизме. У меня вся служба прошла в горячих точках и по контракту служил. Я много этой стране отдал, а мне помочь не хотят», — написал автор обращения.

Видео, на котором показано состояние двухэтажного дома, в котором живет семья Ефремовых, Андрей Згонников выложил в сеть. Видно, что дом старый, фасад крошится, в подъезде еще деревянные ступени, прямо здесь же, на лестнице, люди вынуждены сушить бельё.