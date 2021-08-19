Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. О строительстве новых торговых объектов для аксайских предпринимателей шла речь на встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

ИА REGNUM Минский рынок

«Новые оптово-розничные торговые объекты создаются на территории Батайска, Аксайского и Азовского районов. Четыре инвестпроекта включены в «губернаторскую сотню» и получают сопровождение», — проинформировал Голубев.

Один из объектов — оптово-розничный торговый комплекс «Южный» в Батайске и Азовском районе. Его создание планируется завершить к 2024 году. Объём инвестиций — 4,6 млрд рублей. В Азовском районе появится «Донской базар» стоимостью 1,8 млрд рублей, в Аксайском районе — распределительный центр «Агро молл» (2,5 млрд рублей) и продовольственно-логистический комплекс (3,6 млрд рублей).

ИА REGNUM сообщало, что в конце апреля 2021 года силовики оцепили рынки, расположенные на окраине Ростова-на-Дону. Огромный торговый центр «Атлант Сити» оказался закрыт из-за земельных махинаций, проводимых на протяжении почти 20 лет. Тысячи людей оказались без работы.